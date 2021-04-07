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الملك سلمان يعلن موقف بلاده من أزمة سد النهضة

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الملك سلمان
 
الأربعاء، 07-04-2021 09:44 ص المصريون

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، دعم المملكة العربية السعودية، لمصر والسودان، ولأي مساع تسهم في إنهاء ملف سد النهضة وتراعي مصالح كل الأطراف.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء السعودي مساء أمس الثلاثاء، برئاسة الملك سلمان، والذي تناول كافة القضايا والمستجدات المحلية والدولية والإقليمية.
من جانبه قال وزير الإعلام المكلف ماجد بن عبدالله القصبي، في بيان: إن مجلس الوزراء استعرض في جلسة عقدت عبر الاتصال المرئي جملة من الموضوعات والأحداث وتطوراتها.
وأكد “القصبي” على “مساندة المملكة ودعمها لجمهورية مصر العربية وجمهورية السودان، ولأي مساع تسهم في إنهاء ملف سد النهضة وتراعي مصالح كل الأطراف، للوصول إلى اتفاق عادل وملزم وفق القوانين والمعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن، بما يحافظ على حقوق دول حوض النيل كافة في مياهه، ويخدم مصالحها وشعوبها معًا”.
 

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