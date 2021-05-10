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الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة

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الملك سلمان
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الإثنين، 10-05-2021 10:47 ص

أصدر اليوم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمراً ملكياً بتعيين سهيل بن محمد أبانمي محافظا لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك بمرتبة وزير.
كما أعلنت وزارة التعليم عن صدور الموافقة الملكية على عودة التعليم حضوريا على المعلمين والمعلمات وأعضاء هيئة التدريس والفئات المستهدفة من الطلبة.
وأصدرت الوزارة بيانا قالت فيه: ” بناء على الصلاحيات المخولة لوزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ وبناء على الأمر السامي الكريم رقم (55018) بتاريخ 24-9-1442 هجرية القاضي بالموافقة على عودة التعليم حضوريا على المعلمين والمعلمات وأعضاء هيئة التدريس والفئات المستهدفة من الطلبة. وفق ما تتفق عليه وزارة الصحة والتعليم .
وبناءً على ما تقضيه مصلحة العمل.
قرر ما يلي:
أولا: تشكيل لجنة إعداد تصور عام لعودة التعليم حضوريا ” التعليم العام والجامعي والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهنى برئاسة معالي النائب وعضوية كلا من
1: معالي نائب الوزير للجامعات والبحث والابتكار
2: محافظ المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني
3: معالي رئيس جامعة الملك سعود
4: معالي رئيس جامعة الملك عبد العزيز
5: معالي رئيس جامعة الملك فيصل
6: نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقنى والمهنى
7: وكيل الوزارة للتدريب العام
 

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