الملك سلمان يدعو أمير قطر لزيارة السعودية

الثلاثاء، 27-04-2021
11:02 ص
المصريون
سلّم وزير
الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، دعوة
من خادم الحرمين الشريفين الملك
سلمان بن عبدالعزيز، إلى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لزيارة
المملكة.
جاء ذلك خلال
استقبال أمير قطر
الشيخ تميم بن حمد، لوزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، الذي أجري
زيارة
إلى قطر أمس الاثنين.
وكان الأمير
فيصل بن فرحان عقد جلسة مباحثات ثنائية مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية
دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.
وقالت وزارة
الخارجية على حسابها في “تويتر”: “تناول الجانبان خلال جلسة المباحثات تفعيل آليات
مجلس التنسيق السعودي القطري وكل ما من شأنه تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير العمل
المشترك بمختلف مجالات التنسيق والتعاون بين البلدين الشقيقين”.
وثمن وزير
الخارجية خلال اللقاء ما أعرب عنه رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر من
تأييد بلاده الكامل لكافة الإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية
لمكافحة
تهريب المخدرات بجميع أشكالها.
من جانبه، جدد
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر دعم بلاده لكافة الإجراءات التي
تتخذها المملكة لتعزيز أمنها واستقرارها.