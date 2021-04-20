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الكويت تنتفض من أجل مواطن مصري .. و الشرطة تستجيب وتفرج عنه .. هذه قصته

الحارس المصري محمد كمال
الكويت تنتفض من أجل مواطن مصري .. و الشرطة تستجيب وتفرج عنه .. هذه قصته
 
الثلاثاء، 20-04-2021 06:35 ص أحمد عادل شعبان
تضامن مئات الكويتين مع حارس مدرسة مصري يدعى "محمد كمال" بعدما استدعته مباحث الهجرة في الكويت من أجل سؤاله عن فيديو نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي يشتكي فيه من عدم تسلم راتبه لمدة 5 أشهر.

واشتكى "كمال" في الفيديو أن الكثير نصحوه بعدم المطالبة بحقه لأن صاحب الشركة "واصل" وسوف يقوم بإنهاء إقامته في الكويت ، مؤكدًا أن متاعب الحياة سيطرت عليه ولم يعد يستطيع توفير مطالب أبنائه .

وفور ذلك تجمع العديد من الكويتين أمام المدرسة التي يتواجد بها الرجل من أجل المطالبة بالإفراج عنه كونه صاحب حق ، كما دشنوا هاشتاج بعنوان #افرجوا_عن_الحارس_المصري.

وبالفعل استجابت وزارة الداخلية الكويتية وأفرجت عن الحارس المصري وأكدوا أنه لم يكن قيد التحقيق وإنما كانوا يسألونه عن طبيعة المشكلة لحلها.

وجمع الكثير من الكويتين مبلغا يضاهي قيمة راتب الحارس المصري لمدة 5 أشهر كما تدخل بعض النواب من أجل حل مشكلته مع الشركة .

وصرح الحارس المصري محمد كمال أنه ولد من جديد بعدما وجده من تضامن من أهل الكويت.

 

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