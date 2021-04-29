الخميس 29 أبريل 2021
توقيت مصر 11:52 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

دخول نجم الزمالك في غيبوبة بعد تعرضه لحادث سير مروع

نجل مشاري البلام يستكمل دور والده في مسلسل «بيت الذل» ويبكي الجمهور

الصحة العالمية تحذر المصريين: الفيروس تَحوّر

شاهد.. نهاية مأساوية لصاحب أشهر ضحكة في العالم

بيان عاجل من هيئة كبار العلماء ردًا على تصريحات ولي العهد

ارتفاع درجات الحرارة.. تحذيرات من طقس الغد

صافيناز ترد على صالح جمعة: «خليك راجل مرة واحدة في حياتك»

بث مباشر.. مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

إياد نصار: لا أرفض أعمال فنية لأن عليّ أقساط مدارس

ضابط مخابرات أمريكي: "أجسام مجهولة" قامت بتعطيل أسلحتنا النووية

ADS
 

الصحة العالمية تحذر المصريين: الفيروس تَحوّر

19_2020-637426914301516137-151
كورونا
 
الخميس، 29-04-2021 11:07 ص المصريون
أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها لزيادة الإصابات والوفيات بكورونا في مصر، مشيرة إلي أن تحورات الفيروس تعد السبب وراء هذه الزيادة.
وقالت المنظمة إنها لاحظت تراخي المواطنين في اتباع الإجراءات الاحترازية، وأهمها ارتداء الكمامات، والحرص على التباعد الاجتماعي، والتهاون في إقامة التجمعات والزيارات الرمضانية، ما أسفر عن ارتفاع أعداد مصابي الفيروس، لافتة إلى توقعات بزيادات أخرى.
وأضافت المنظمة، أن هناك تخوفات من ارتفاع إصابات فيروس كورونا تزامنا مع قدوم عيدي شم النسيم والفطر.
وطالبت المنظمة المواطنين بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية، مثل ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية بالماء والصابون وتجفيفها جيدا، والابتعاد عن المناطق المزدحمة، والاحتفال مع الأسرة في نطاق ضيق، وعدم الخروج أو الاحتفال بشكل كبير حرصا على سلامة وصحة المواطنين.
 

إقرأ ايضا

000_8XB67D

السعودية.. «صحة جدة» تتوعد الممارسين الصحيين الرافضين تلقي اللقاح

سيول مكة

الأرصاد تعلن عن كميات الأمطار التي هطلت علي مكة

121-131535-download-2019-10-11t144530.875_700x400

بعد التطورات الخطيرة.. أمريكا لـ آبي أحمد: يجب وقف ما يحدث فورًا

أخبار متعلقة

000_8XB67D

السعودية.. «صحة جدة» تتوعد الممارسين الصحيين الرافضين تلقي اللقاح

ارشيفية

اكتشاف نوع جديد من فيروسات كورونا في خفافيش هذه الدولة

300-660x430

إصابة 1072 بكورونا في السعودية آخر 24 ساعة

ارشيفية

إغلاق 18 مسجدًا جديدًا في 4 مناطق بالسعودية

ارشيفية

إغلاق 39 مسجد في 8 مناطق مختلفة بالسعودية

ارشيفية

غلق 23 مسجد في 7 مناطق بالمملكة