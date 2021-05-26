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الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار
الدولار
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الأربعاء، 26-05-2021 09:03 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم الأربعاء 26 مايو حالة من الاستقرار حيث سجل نفس قيمة معاملات أمس الصباحية 15.67 جنيه .
وسجل الدولار في بنك قناة السويس 15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72 جنيه ، وسجل الدولار في بنك الإسكندرية 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه .
كما سجل الدولار في بنك التعمير والإسكان 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه ، وسجل في البنك الأهلي المصري 15.60 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.70 جنيه .
 

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