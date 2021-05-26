الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الأربعاء، 26-05-2021
09:03 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار
الدولار
في البنوك
.
وسجل سعر الدولار
اليوم الأربعاء 26 مايو حالة من الاستقرار حيث سجل نفس
قيمة معاملات أمس الصباحية 15.67 جنيه .
وسجل الدولار
في بنك قناة السويس 15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72 جنيه
، وسجل الدولار
في بنك الإسكندرية
15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه .
كما سجل الدولار
في بنك التعمير والإسكان 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل
15.71 جنيه ، وسجل في البنك الأهلي المصري 15.60 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.70
جنيه .