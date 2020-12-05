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الجيش السوداني يُحرر أرضًا بعد 25 سنة من سيطرة إثيوبيا عليها

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الجيش السوداني
 
السبت، 05-12-2020 02:23 م المصريون

استرد الجيش السوداني، أمس، مساحات زراعية في منطقة الفشقة التابعة لمحلية الفريشة على الشريط الحدودي المحاذي لإثيوبيا، بعد 25 عاما من سيطرة قوات إثيوبية عليها.
ووضعت المليشيات المسنودة من الجيش الإثيوبي يدها على هذه المساحات الخصبة خلال العقدين الماضيين، إثر انسحاب الجيش السوداني منها، وفقا لموقع "sudantribune".
وقالت مصادر موثوقة، لـ"سودان تربيون"،: "الجيش السوداني تقدم في مساحة تبلغ 5 كليو مترات، في منطقة الفشقة بمحلية الفريشة".
وأشارت المصادر إلى أن:" الجيش عبر المنطقة الشرقية لنهر عطبرة في منطقة بركة نورين، مستردا هذه المساحات من المليشيات المسنودة من الجيش الإثيوبي".
وبحسب موقع "سودان بوست" تمكن الجيش السوداني من الدخول لمعسكر "خور يابس" داخل الفشقة الصغرى قبالة "بركة نورين"، بعد 25 سنة من الغياب، وبهذه الخطوة تكون قد تبقت نصف المساحة التي كانت تحت سيطرة "ميليشيات الشفتا الإثيوبية بدعم رسمي".
 

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