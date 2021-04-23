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الأمن العام السعودي يحذر من الاستثمار في " الفوركس "

ارشيفية
ارشيفية
 
الجمعة، 23-04-2021 11:36 ص متابعات- أمينة عبد العال
حذر الأمن العام من الاستثمار في " الفورسك " الغير مرخص لأنه لا يخع لجهات رقابية.
و أضاف الأمن العام في تحذيره أن " الفوركس" الغير مرخص يعرض المتعامل معه للعديد من المخاطر حيث أنه لا يخضع لأي جهات رقابية تحمي المتعامل به ، حسبما نشرت " صدي " .
و كان البنك المركزي السعودي قد أطلق حملة توعية للتحذير من مخاطر الاستثمار في " الفوركس " والتسويق للعملات الورقية " البيتكوين" التي تعتبر وهم وخسارة للأموال ، مؤكدا علي ضرورة تجاهل الإعلانات المشبوهة التي تروج للاستثمار في الفوركس الغير مرخص .
 

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