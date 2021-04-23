الجمعة، 23-04-2021
11:36 ص
متابعات- أمينة عبد العال
حذر الأمن العام من الاستثمار
في " الفورسك " الغير مرخص لأنه لا
يخع لجهات رقابية.
و أضاف الأمن العام في تحذيره أن " الفوركس
" الغير مرخص يعرض
المتعامل معه للعديد من المخاطر حيث أنه لا يخضع لأي جهات رقابية تحمي المتعامل به
، حسبما نشرت " صدي " .
و كان البنك المركزي
السعودي قد أطلق حملة توعية للتحذير من مخاطر
الاستثمار
في " الفوركس
" والتسويق للعملات الورقية "
البيتكوين" التي تعتبر وهم وخسارة للأموال ، مؤكدا علي ضرورة تجاهل الإعلانات
المشبوهة التي تروج للاستثمار في الفوركس
الغير مرخص .