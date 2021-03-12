الجمعة 12 مارس 2021
توقيت مصر 11:32 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الأرصاد السعودية تحذر سكان مكة وتبوك والمدينة من هذا الأمر

كاملة أبو ذكري تكشف عن فنان أدمن اغتصاب الفتيات الصغيرات

قرار قضائي عاجل ضد رئيس موريتانيا وعدد من وزرائه

الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

محكمة ماليزيا تسمح للمسيحيين باستخدام كلمة "الله"

الدولار يهوي أمام الجنيه.. تراجع حاد في 10 بنوك

قرار مفاجئ من ملكة بريطانيا بعد ضجة مقابلة «هاري وميغان»

خطوة سعودية هامة تجاه السودان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا بقتل «الشهراني».. وإعدام 5 آخرين

صادم.. انتحار عروس بالجيزة بإلقاء نفسها من الطابق التاسع

ADS
 

الأرصاد السعودية تحذر سكان مكة وتبوك والمدينة من هذا الأمر

ارشيفية
ارشيفية
 
الجمعة، 12-03-2021 11:04 ص متابعات- أمينة عبد العال
حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية  سكان منطقة تبوك و مكة المكرمة و تيماء من طقس الجمعة .

و أكد المركز في البيان الذي أصدره أن منطقة تبوك وتيماء ستتعرضان إلي أتربة مثارة ونشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلي شبه انعدام في الرؤية ، من الساعة 9 من صباح اليوم وحتى الساعة 5 مساء .

و حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية سكان منطقة مكة المكرمة " الطائف و المويه و تربة و رنية " من الرياح النشطة و الأتربة المثارة وذلك من الساعة 11 صباح اليوم وحتى الساعة 8 مساء .

كما أكد المركز أن منطقة المدينة المنور ستشهد نفس الحالة الجوية في ينبع من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 5 مساء .
 

إقرأ ايضا

ارشيفية

تونس ترفع أسعار الوقود لهذا السبب

رئيس موريتانيا السابق

قرار قضائي عاجل ضد رئيس موريتانيا وعدد من وزرائه

6049e7e97b4dd-645x505

السعودية: مصرع محافظ تربة في حادث سير

أخبار متعلقة

ارشيفية

الأرصاد تحذر سكان المدينة المنورة من هذا الأمر

وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو

"بومبيو": لم أجد دليلًا مباشرًا يربط بين بن سلمان و مقتل خاشقجي

ارشيفية

التحالف يعلن عن تدمير طائرة مسيرة استهدفت السعودية

الملك عبد الله

شاهد.. صورتان نادرتان للملك عبد الله وهو صغير بالعقال

الملك سلمان

شاهد.. صورة نادرة للملك سلمان وهو يمارس الفروسية

الشيخ أحمد زكي يماني

شاهد.. مقطع نادر للشيخ اليماني