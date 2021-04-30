الأرصاد السعودية : الأمطار مستمرة على المملكة حتى الأحد

الجمعة، 30-04-2021
01:09 م
متابعات- أمينة عبد العال
أعلن المتحدث الرسمي
للمركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة
العربية السعودية ، حسين القحطاني، أن
الطقس الذي تشهده المملكة
حاليا مستمر علي بعض المناطق حتى الأحد المقبل .
وأشار القحطاني في
مداخلة علي قناة " الإخبارية " إلي أن الأمطار من المتوقع أن تكون
متوسطة إلي غزيرة علي معظم المناطق و ترتفع معها درجات الحرارة تدريجيا .
و أضاف القحطاني أن
الأمطار وحالة الجو خلال الأيام المقبلة لن تؤثر علي حركة الطيران بشكل كبير لافتا
إلي أن الأرصاد
تبلغ هيئة الطيران المدني وهي من تتخذ القرار .