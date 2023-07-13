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إمام عاشور في الأهلي بشكل رسمي ٥ سنوات

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امام عاشور
الخميس، 13-07-2023 07:35 ص

توصلت إدارة الأهلي لإتفاق نهائي لضم إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميتلاند الدنماركي الي صفوف القلعة الحمراء لمدة خمس سنوات.

وحصل الأهلي علي موافقة ميتلاند بشكل رسمي علي الصفقة وسوف يخضع اللاعب للكشف الطبي غداً قبل إعلان إنضمامه رسمياً.


واختتم الفريق الأحمر تدريباته  على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة الزمالك على استاد القاهرة والمؤجلة من الجولة الـ٣١ لبطولة الدوري الممتاز.



وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، ثم خاض اللاعبون فقرة بدنية قبل تنفيذ الجوانب الخططية خلال تدريبات الكرة.

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