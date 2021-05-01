أمطار رعدية مستمرة علي مكة المكرمة وهذه المناطق

السبت، 01-05-2021
10:31 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلن المركز الوطني
للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأول
من مايو أنه سيكون هناك هطول لأمطار رعدية متوسطة إلي غزيرة مصحوبة برياح نشطة و
سقوط للثلوج علي بعض المناطق .
وأشار المركز إلي أن
المناطق التي ستشهد هذا الطقس هي " نجران
و جازان و عسير
و الباحة و مكة
المكرمة " لافتا إلي أن سيكون هناك نشاط للرياح السطحية علي بعض الأجزاء من
شمال وشرق المملكة ، حسبما نشرت " صدي " .
و أضاف المركز أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون
شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والاوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على
الجزء الجنوبي بسرعة 15-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر الى مترين ، وحالة البحر
خفيف إلى متوسط الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية
الى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة
البحر خفيف الموج.