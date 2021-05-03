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أمر ملكي من خادم الحرمين بتعيين «بن سلمان» مستشارًا خاصًا

الملك سلمان
الملك سلمان
 
الإثنين، 03-05-2021 10:40 ص متابعات- أمينة عبد العال
أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود  خادم الحرمين الشريفين قرار بتعيين الأمير  سلطان بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود مستشاراً خاصاً لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير .
كما أصدر خادم الحرمين قرار بتعيين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود رئيساً لمجلس أمناء مؤسسة الملك سلمان غير الربحية، وتأتي هذه المؤسسة امتدادا لأعمال الملك سلمان - حفظه الله- الخيرية والإنسانية على مدى عشرات السنين جعلها الله في موازين حسناته وأثابه المولى سبحانه على ذلك إنه سميع مجيد، حسبما نشرت " صدي " .
وجاء نص القرار كالتالي:
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412 هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391 هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414 هـ .
أمرنا بما هو آت :
أولاً: يعين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود مستشاراً خاصاً لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير.
ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبد العزيز آل سعود

 

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