أبرز الأنشطة السياحية في العاصمة اللبنانية بيروت

الأربعاء، 16-06-2021
01:27 م
تعد مدينة بيروت من أجمل المدن
السياحية حول العالم، حيث تتمتع بأصالتها وعبق تاريخ الممتد منذ قديم الأزل
والطبيعة الخلابة والثقافة الغنية، وتجمع بيروت بين العديد من العناصر السياحية
المميزة مما يمنح السياح تجربة فريدة عند زيارتها، وعرفت بيروت على مر السنين
بكونها مزار الأثرياء حيث كانت تلقب بباريس الشرق نظراً للمزيج الرائع بين
الثقافات والحضارات المتعاقبة، كما تشتهر بيروت والتي يمكن زيارتها عبر خطوط مصر للطيران
بكونها
مدينة الموضة ويوجد بها الكثير من مراكز التسوق العالمية والعلامات التجارية
الفاخرة، وسنتعرف في هذا المقال على أبرز المناطق السياحية التي يمكن زيارتها في
بيروت.
صخرة الروشة
تعد هذه الصخرة المميزة الموجودة
داخل مياه البحر المتوسط في منطقة الروشة من المعالم الرئيسية في بيروت، ويزور
الكثير من السياح المنطقة للاستمتاع بذلك المشهد الرائع حيث مياه البحر وأصوات
الطيور وأشعة الشمس في الخلفية، وتوجد في المنطقة العديد من المطاعم المميزة التي
تقدم الأطباق اللبنانية والعالمية الرائعة حيث يمكنك تناول وجبة طعام مع الإطلالة
المميزة.
شارع الحمراء
يعتبر شارع الحمراء هو القلب النابض
للعاصمة بيروت ويعرف الشارع بأجوائه المميزة المفعمة بالحيوية دائماً، وتجذب
المتاجر المختلفة الفاخرة الموجودة هناك الكثير من محبي التسوق، كما يعد الجلوس في
إحدى المقاهي أو المطاعم التي تملاً الشارع من التجارب المميزة حيث يمكن رؤية
الحياة اليومية لهذا الشارع السياحي المميز وتوفر خطوط طيران Emirates
رحلات مباشرة للعاصمة بيروت وتوفر جميع سبل الراحة والرفاهية.
ساحة النجمة
تعتبر منطقة وسط بيروت أو
"الداون تاون" من المناطق السياحية الهامة والتي لا يمكن أن تزور بيروت
دون أن تمر عليها بكل تأكيد، وتضم المنطقة العديد من المتاحف والمعالم السياحية
المختلفة فضلاً عن المطاعم الفاخرة والمقاهي ومراكز التسوق وغيرها، هذا بالإضافة
لوجود بعض العروض الفنية التي تقام بالمنطقة، وساحة النجمة تعتبر قلب وسط بيروت
وهي منطقة مخصصة للتجول والمشي والاستمتاع بأجواء شوارع بيروت المميزة وتعد نقطة
انطلاق لزيارة كورنيش بيروت المميز.
كورنيش بيروت
الوجهة الساحلية لبيروت أو كورنيش
بيروت الذي يمتد لمسافة كبيرة من أبرز المناطق التي يجب زيارتها، ويعد الكورنيش
موطناً للعديد من الأنشطة المختلفة مثل ركوب الدراجات وغيرها، وتوجد مقاعد وأماكن
مخصصة للجلوس بطول الكورنيش ليتمكن الزوار من الاستمتاع ببعض الهواء المنعش
والاستجمام عند هذا المشهد الطبيعي الرائع، وتوجد الكثير من الشواطئ ومناطق دخول
المياه بعضها باهظ الثمن وبعضها مجاني تماماً مما يناسب جميع أنواع السائحين
بالتحديد السعوديين الذين يسافرون لبيروت عبر رحلات الخطوط السعودية
.
مول أسواق بيروت
عرفت بيروت منذ عشرات السنين بكونها
من أهم مراكز التسوق نظراً لما تحتويه من أسواق ضخمة ومتاجر عالمية التي توفر
للسائح جميع ما يشتهيه، ومول أسواق بيروت من أكبر المراكز التجارية حيث يحتوي على
الكثير من المتاجر التي يمكن شراء منها الملابس المختلفة بجانب محال المجوهرات
والإكسسوارات ومستحضرات التجميل وغيرها، ويوفر المول تجربة كاملة حيث يوجد الكثير
من المطاعم والمقاهي وأماكن تناول الطعام ودور العرض السينمائية مما يجعل التجول
بالمول نزهة بحد ذاته.
الحمامات الرومانية
تعد الحمامات الرومانية الثلاثة
الموجودة ببيروت من المعالم التاريخية للحضارة الرومانية التي مرت على بيروت منذ
عصور قديمة، ولم تكن تستخدم فقط بغرض الاستحمام بل كانت مجتمع للمواطنين وقتها
لقضاء الأوقات والقيام ببعض النشاطات مثل القراءة والتسوق وغيرها وتوفر المنطقة
جرعة تاريخية رائعة لذلك يجب الحرص على زيارتها وقضاء بعض الوقت بها.