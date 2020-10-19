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8487 مصاب بكورونا في السعودية

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كورونا
 
الإثنين، 19-10-2020 03:21 م محمد فضل- متابعات

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الإثنين، عن تسجيل (381) حالة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد (COVID-19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (342583) حالة، من بينها (8487) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (844) حالة حرجة، كما تم تسجيل (357) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى (328895) حالة.
وأوضحت الصحة أن الحالات المسجلة وعددها (381) حالة منها 41% إناث، 59% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 10%، والبالغين 86%، وكبار السن 4%.
فيما بلغ عدد الوفيات (5201) حالة، وذلك بإضافة (16) حالة وفاة جديدة "يرحمهم الله جميعاً" لافتةً إلى أنه تم إجراء (48884) فحصاً مخبرياً جديداً.

ودعت "الصحة" الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون؛ فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.
 

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