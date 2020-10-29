814 إصابة و 4 وفيات بكورونا اليوم في الكويت

الخميس، 29-10-2020
03:41 م
محمد فضل
أعلنت وزارة الصحة في الكويت
، اليوم الخميس، تسجيل 4 حالات
وفاة جديدة بفيروس كورونا
المستجد المسبب لمرض "كوفيد19"، ليرتفع إجمالي
الوفيات في البلاد جراء المرض إلى 767.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور عبدالله السند،
اليوم، إنه "تم تسجيل 814 إصابة جديدة
بالفيروس
، ليرتفع إجمالي الإصابات
في البلاد إلى 124 ألف حالة و666.
وأشار المتحدث إلى وجود 104 مصابين يتلقون الرعاية الطبية
داخل وحدات العناية المركزة.
وأعلنت وزارة الصحة الكويت
ية في وقت سابق اليوم أن 552 مصاباً
تماثلوا للشفاء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين
من كورونا
في الكويت
إلى 115 ألفاً و475 حالة.