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60 جندي في ضربة واحدة.. كتائب القسام تكبد جيش الاحتلال خسائر فادحة في "جحر الديك"

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مقاتل
الأحد، 03-12-2023 01:41 م


أعلنت كتائب القسام، اليوم الأحد، مقتل عدد كبير من جنود الاحتلال بعد تفجير  عبوات في تمركز لهم يضم 60 جنديا شرق جحر الديك.
ومن ناحية أخرى، قالت صحيفة "معاريف" العبرية، صباح اليوم الأحد، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قد هاجم أكثر من600 هدف في قطاع غزة منذ انتهاء الهدنة الإنسانية وبدء الحرب.
ووفقا للصحيفة العبرية فأن جيش الاحتلال يستعد لتكثيف الهجوم العنيف على القطاع.
وفجر اليوم الأحد، استشهد 7 فلسطينيين على الأقل وأصيب آخرون، بينهم أطفال ونساء، إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في مخيم البريج وسط قطاع غزة.
ونشرت كتائب القسام أمس السبت فيديو يوثق جانبًا من عملياتها ضد قوات الاحتلال في غزة، والتي كشفت عن نصب كمائن لهم وتفجير عبوات بأفراد جيش الاحتلال وقنص جندي، وتدمير دبابات وجرافات إسرائيلية بقذائف وصواريخ.

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