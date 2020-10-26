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50 مليار ريال أرباح المصارف في المملكة العربية السعودية

ارشيفية
ارشيفية
 
الإثنين، 26-10-2020 09:54 ص متابعات- الدويني فولي
حقق القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية معدلات نمو تناسب التطورات الاقتصادية التي شهدها الاقتصاد في عام 2019 .
 و  زاد إجمالي موجودات مؤسسة النقد العربي السعودي " ساما" بنسبة 9.7% ونمت ودائعها المصرفية بنسبة 7.3% ،كما ارتفعت أرباحها بنسبة 4.5 % مقارنة بمستواها في العام السابق .
و جاء في تقرير مؤسسة النقد السنوي الـ 56  أن أرباح المصارف التجارية في عام 2019 بلغت 50.3 مليار ريال ـ بارتفاع نسبته 4.5% عن أرباح السنة السابقة البالغة 48.1 مليار ريال لافتا إلي إجمالي الودائع المصرفية في عام 2019 بنسبة 7.3 % " 122.5 مليار ريال بنمو نسبته 2.5 % في العام السابق .
كما أشار التقرير إلي أن المصارف التجارية أظهرت أداء جيد في عام 2019 إذ ارتفع إجمالي موجوداتها بنسبة 9.7% 233 مليار ريال ليبلغ 2631.1 مليار ريال  مقارنة بنمو نسبته 2% في العام السابق فيما ارتفعت احتياطات المصارف التجارية في 2019 بنحو 16.5 مليار ريال أي ما نسبته 7.4% لتبلغ 239.4 مليار ريال في نهاية العام مقارنة بانخفاض مقداره 20.4 مليار ريال "8.4% " في العام السابق .  
 

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