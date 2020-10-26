50 مليار ريال أرباح المصارف في المملكة العربية السعودية

الإثنين، 26-10-2020
09:54 ص
متابعات- الدويني فولي
حقق القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية
معدلات نمو تناسب التطورات
الاقتصادية التي شهدها الاقتصاد في عام 2019 .
و زاد إجمالي موجودات مؤسسة النقد العربي السعودي
" ساما" بنسبة 9.7% ونمت ودائعها المصرفية بنسبة 7.3% ،كما ارتفعت
أرباحها بنسبة 4.5 % مقارنة بمستواها في العام السابق .
و جاء في تقرير مؤسسة النقد السنوي الـ 56 أن أرباح المصارف التجارية في عام 2019 بلغت 50.3 مليار ريال ـ بارتفاع
نسبته 4.5% عن أرباح السنة السابقة البالغة 48.1 مليار ريال لافتا إلي إجمالي
الودائع المصرفية في عام 2019 بنسبة 7.3 % " 122.5 مليار ريال بنمو نسبته 2.5
% في العام السابق .
كما أشار التقرير إلي أن المصارف التجارية أظهرت أداء جيد في عام 2019 إذ
ارتفع إجمالي موجوداتها بنسبة 9.7% 233 مليار ريال ليبلغ 2631.1 مليار ريال مقارنة بنمو نسبته 2% في العام السابق فيما
ارتفعت احتياطات المصارف التجارية في 2019 بنحو 16.5 مليار ريال أي ما نسبته 7.4%
لتبلغ 239.4 مليار ريال في نهاية العام مقارنة بانخفاض مقداره 20.4 مليار ريال
"8.4% " في العام السابق .