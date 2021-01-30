5 دول تحظرها ألمانيا.. تعرف عليها

السبت، 30-01-2021
10:26 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت السلطات
الألمانية حظرها لـ 5 دول من الدخول عبر البر والبحر و الجو لغالبية الأشخاص ، حيث
أن تلك الدول تشهد تفشي واسع لفيروس " كورونا
" المتحور .
و من المتوقع أن
يستمر الإجراء حتى 17 فبراير و الدول هي المملكة المتحدة و أيرلندا والبرتغال
وجنوب
أفريقيا ،ـ كحماية لسكان ألمانيا
، حسب بيان وزارة الصحة .
في سياق متصل يسمح
للألمان المقيمين في ألمانيا
العودة إلي البلاد ، خاصة بعد حظر الدخول عبر الجو و
الحافلات والقطارات ، وكذلك يستثني العاملين في المجال الصحي و وظائف أخري ضرورية
.