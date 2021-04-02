48 قتيلا وعشرات الجرحى في حادث قطار بتايوان

الجمعة، 02-04-2021
06:03 م
الطيب حسين
كشفت السلطات المحلية في تايوان
، ارتفاع عدد الوفيات والإصابات في انحراف قطار
عن مساره.
وذكرت أن الوفيات الناجمة عن الحادث ارتفعت إلى 48 قتيلا مع نقل 118 آخرين إلى المستشفى.
وقالت ما زال كثيرون عالقين في موقع الحادث، بحسب السلطات المحلية.
وكان القطار
الذي تبلغ طاقته 374 راكبا، مكتملا عندما انحرف عن مساره داخل نفق بشرقي تايوان
صباح اليوم، بحسب موظف في الشركة المحلية المشغلة للقطار
.
ووقع الحادث في بداية عطلة (يوم كنس المقابر) التي تستمر لمدة أربعة أيام.
وقال رجال الإنقاذ أن العربتين الثانية والثالثة من القطار
المتوجه إلى تايتونغ انحرفتا عن المسار في الحادث، بينما كانت العربات من الثالثة الى الثامنة والتي بقيت في النفق مشوهة جزئيا.
وتظن الشرطة المحلية أن مركبة بناء كانت تقف بشكل غير صحيح سقطت من فوق النفق واصطدمت بالقطار
المار، مما تسبب في وقوع الحادث.
ويجري استجواب المسؤول من الشركة المالكة للمركبة.
وأعرب المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان
التابع لمجلس الدولة ما شياو قوانغ عن تعازيه بخصوص الحادث. وأوضح أن " البر الرئيسي يشعر بقلق بالغ بشأن التقدم الجاري في الإنقاذ".