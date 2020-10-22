الخميس 22 أكتوبر 2020
توقيت مصر 18:11 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

نجل محمود ياسين يفجر مفاجأة بخصوص عادل إمام ونجلاء فتحي

43 مدينة إيرانية تخضع لإجراءات صارمة بسبب كورونا

لحظة إضرام النار في منزل الفنان جلال الزين بعد انتحار زوجته

ارتفاع كبير في إصابات كورونا بالكويت

عراف يفاجئ إعلامي شهير بنهايته المروعة والأخير يبكي على الهواء

أول صور.. أم تقتل ابنها بعد ضبطها مع عشيقها

وفاة مفاجئة لـ9 أشخاص من أسرة واحدة والكشف عن السبب

تهز مطروح.. عروس تشنق زوجها أثناء نومه والسبب صادم

«الحريري» رئيسًا للحكومة اللبنانية للمرة الرابعة

«لم نوافق»..أمير مرتضى منصور يفجر مفاجأة عن تأجيل مباراة الوداد

Ads
 

43 مدينة إيرانية تخضع لإجراءات صارمة بسبب كورونا

لقاح كورونا
كورونا
 
الخميس، 22-10-2020 05:18 م أحمد سالم
أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الخميس، فرض إجراءات مشددة على 43 مدينة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". 

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 5471 إصابة جديدة بفيروس كورونا و304 حالات وفاة خلال آخر 24 ساعة.

وتستمر التجارب على لقاح Covid-19 الذي طورته AstraZeneca وجامعة أكسفورد، بعد وفاة أحد المتطوعين في البرازيل، حيث لم تقدم هيئة الصحة البرازيلية أي تفاصيل عن الوفاة مستشهدة ببروتوكولات السرية.

وقالت جامعة أكسفورد إن "التقييم الدقيق" لم يكشف عن مخاوف تتعلق بالسلامة، جاء ذلك وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، والتي أكدت أن المتطوع لم يتلق اللقاح.

,يتم إعطاء حوالي نصف المتطوعين في التجربة لقاح Covid-19 الفعلي من جامعة أكسفورد. ويتم إعطاء المجموعة الثانية لقاحًا مرخصًا حاليًّا ضد التهاب السحايا.

,لا يعرف المشاركون ولا أسرهم اللقاح الذي يتم إعطاؤهم، حيث يتيح ذلك للباحثين مقارنة نتائج المجموعتين من أجل قياس مدى فاعلية اللقاح.
 

إقرأ ايضا

فيروس كورونا

بيان عاجل من السعودية بشأن حصيلة كورونا

فيروس كورونا في السعودية

ارتفاع كبير في إصابات كورونا بالكويت

جثة

وفاة مفاجئة لـ9 أشخاص من أسرة واحدة والكشف عن السبب

أخبار متعلقة

أدوية كورونا

إيطاليا تسجل رقم مخيف في إصابات كورونا

كورونا

إصابة مساعد الرئيس الإيراني بفيروس كورونا

جامعة أكسفورد تستأنف تجارب لقاح كورونا

بريطانيا تسجل 17 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

ترامب

البيت الأبيض يكشف تطورات الحالة الصحية لترامب

جو بايدن

عاجل.. سلبية تحليل كورونا لمنافس ترامب

ارشيفية

إيران توضح حقيقة نقل روسيا معدات عسكرية إلى أرمينيا عبر أراضيها