4 دول تستهدف سفينة شحن أمريكية بقصف صاروخي

الأربعاء، 02-09-2020
11:58 ص
متابعات- أمينة عبد العال
نشرت قوات البحرية الأمريكية
على صفحتها الرسمية على موقع التدوينات "تويتر" مقطع فيديو لتدمير سفينة
شحن أمريكية في المحيط الهادي تحمل اسم "ريمباك".
ومقطع الفيديو يظهر مناورة
عسكرية والهدف المرصود هو سفينة الحشن "يو إس إس دورهام" والتي خرجت من الخدمة
عام 1994 بعد أن عملت مع البحرية لحوالي 26 عاما .
وشاركت في المناورة 10 دول
بينما استهدفت السفينة 4 دول هي الولايات المتحدة
واستراليا وكندا وبروناي التي استهدفت
السفينة بسفن وطائرات بهدف تدميرها وإغراقها وتمت المهمة بنجاح .
وأشارت شبكة "إيه بي سي
نيوز" الإخبارية الأمريكية أن القوات تأكدت من خلو المنطقة من أي كائنات بحرية قبل تنفيذ القصف .