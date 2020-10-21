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34 عملية أمنية ضد شخصيات وجمعيات الإسلام السياسي في فرنسا

ارشيفية
الشرطة الفرنسية
 
الأربعاء، 21-10-2020 10:28 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع باجتماعه مع وحدة مكافحة الإسلام السياسي أن الحكومة كثفت من الإجراءات ضد التصرف في الأيام القليلة الماضية مؤكدا أن الإجراءات ستستمر بهدف حماية المواطنين المسلمين من المتطرفين .
وأشار وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أنه تم إطلاق 34 عملية أمنية الاثنين الماضي ضد شخصيات وجمعيات الإسلام السياسي ، مضيفا أن هذه العمليات ستستمر بمعدل 20 عملية في اليوم .
جدير بالذكر أن فرنسا أعلنت أنه ستخضع 51 جمعية دينية للمراقبة ومن المنتظر الإعلان عن حل عدد منها بسبب تورطها في الترويج لأفكار تنافي مبادئ الجمهورية .
 

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