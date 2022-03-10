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3 دول حققت أكبر مكاسب من الحرب الروسية على أوكرانيا و3 تكبدت خسائر

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الخميس، 10-03-2022 09:52 ص
رصد تقرير نشره موقع "سكاي نيوز عربية"، تحقيق ثلاث دول أرباحًا من الحرب الروسية الأوكرانية، فيما سجلت ثلاثة بلدان آسيوية خسائر؛ نتيجة استمرار ارتفاع أسعار النفط.
وبحسب التقرير؛ فإن الدول التي حققت الأرباح هي "الصين - ألمانيا - تركيا"، فيما الدول الثلاث التي ستدفع فاتورة باهظة التكلفة جراء الحرب الروسية الأوكرانية، وهي: الهند - الفلبين - تايلاند".

الصين

استغلت الصين الحرب الأوكرانية لفتح قنوات مفاوضات مع الولايات المتحدة، كما تدرس شراء حصص في شركات الطاقة والسلع الروسية، وتعهدت بكين بمواصلة العلاقات التجارية مع موسكو.

ألمانيا

وتمسكت ألمانيا بواردات الطاقة من روسيا، وقررت إنشاء صندوق خاص للاستثمارات في الجيش الألماني بقيمة 100 مليار يورو، ورفع ميزانية الدفاع السنوية إلى 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتحديث الجيش ومعداته بشكل كامل.

تركيا

رغم بيع تركيا طائرات مسيرة من نوع طائرة بيرقدار TB2 لأوكرانيا حققت بها مكاسب ضد الجيش الروسي، تتمسك تركيا بشراء النفط الروسي، كما أنها تستورد 70 في المائة من قمحها من روسيا.
 

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