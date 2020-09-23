الأربعاء 23 سبتمبر 2020
توقيت مصر 17:15 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

والد حلا شيحة يثير الجدل عن علاقتها بمعز مسعود

المشدد 10 سنوات لرئيس حي مصر القديمة

تعرض عمر كمال لأزمة صحية مفاجئة ونقله للمستشفى

ياسمين الخطيب تتراجع عن مهاجمة معز مسعود..والسبب!

الرئيس: ظواهر طبيعية تحدث بمثابة تحذير للتحرك العاجل

الكشف عن وجهة «فايلر» بعد رحيله عن الأهلي

المالية: ١٣ مليار جنيه لدعم أصحاب البطاقات التموينية بتكليف من الرئيس

بدولة عربية.. حمى مجهولة تودي بحياة العشرات

«الأولمبية» تحقق فى شكاوى عديدة ضد مرتضى منصور

مفاجأة.. فايلر يقترب من الرحيل عن صفوف الأهلى

264 حكمًا بإعدام رجلين ارتكبا هذه الجريمة

4201417145655
اعدام
الأربعاء، 23-09-2020 03:22 م محمد فضل- متابعات
قضت محكمة باكستانية ، بالإعدام على رجلين، بسبب حريق متعمد في مصنع للملابس في كراتشي بجنوب باكستان، عام 2012، مما أدى إلى مقتل أكثر من 260 شخصا.
وكان المتهمان قد أضرما النار في مصنع "علي انتربرايزس" في 11 سبتمبر 2012 ، بعد أن رفض مالكوه دفع رشاوى، بحسب القضاء.
وسيتم تنفيذ حكم الإعدام بالرجلين "شنقا حتى الموت"، وفق ما ورد في حكم محكمة مكافحة الإرهاب في كراتشي، كبرى مدن باكستان والتي يقطنها أكثر من 20 مليون نسمة.
ونقلت "فرانس برس" عن النائب العام ساجد محمود شيخ قوله إن "المحكمة حكمت عليهما بـ 264 حكما بالإعدام لقتلهم هذا العدد الكبير من الاشخاص"، معتبرا أن هذه الأحكام "مناسبة جدا".
وينتمي الرجلان إلى الحركة القومية المتحدة، وهو حزب هيمن على كراتشي لعقود.
ويعد الحريق من أسوأ الكوارث الصناعية في تاريخ باكستان.

 وكشف الحريق ظروف العمل السيئة لعمال النسيج في باكستان ومشكلة يواجهها الصناعيون المحليون، الذين يميلون في كثير من الأحيان إلى التضحية بسلامة عمالهم من أجل تصدير المزيد.
وكان مبنى المصنع المتهالك شبه ممتلئ ويغطي نوافذه شبك معدني، وسلالمه مغطاة بالبضائع وقت نشوب الحريق. ولم يكن هناك مخرج طوارئ ولا تهوية كافية في المنشأة، بحسب السلطات الباكستانية والموظفين.
وكانت شركة "كيك" الألمانية قد اشترت قسما كبيرا من إنتاج المصنع، ما دفعها من ذلك الحين إلى تسديد 6 ملايين دولار كتعويض لأسر الضحايا.
وتنفي الشركة، التي تفخر على موقعها الإلكتروني بأنها تستطيع إكساء الزبون بالكامل "بأقل من 30 يورو"، القيام بأي خطأ يحملها مسؤولية الكارثة.
ونجت مجموعة الملابس الجاهزة من دعوى أقيمت ضدها في ألمانيا، في  يناير 2019، بعد أن اعتبرت احدى محاكم دورتموند طلبات الأطراف المدنية ساقطة بالتقادم.
 

إقرأ ايضا

ارشيفية

بدولة عربية.. حمى مجهولة تودي بحياة العشرات

Capture

إخلاء برج إيفل عقب تهديد بوجود قنبلة

البرهان

البرهان يلعن تفاصيل المحادثات مع الوفد الأمريكي في أبو ظبي

أخبار متعلقة

xczxcz-1200x675

بدولة عربية.. شقيقان يكفَّرا والدتهما ويقتلاها عمدا والمحكمة تعدمهما

ارشيفية

حريق ضخم يلتهم 54 شقة و إعلان حالة الطوارئ في جنوب روسيا

ارشيفية

احتجاجات عارمة في باكستان بسبب الاغتصاب الجماعي

سيدات يشعلن النيران في مبني حكومي

اعتراضا علي جرائم القتل.. سيدات يشعلن النيران في مبني حكومي

665

بالفيديو.. نشوب حريق ضخم داخل مرفأ بيروت