الإثنين 03 مايو 2021
توقيت مصر 12:00 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بعد التعادل مع بيراميدز.. عبدالله جمعة يفجر غضب جماهير الزمالك بصورة

20 مليون مصاب و220 ألف وفاة.. كورونا يحرق الهند

تفاصيل الأوامر الملكية المفاجئة بإعفاء وتعيين وزراء ومسؤولين

الأرصاد تحذر سكان المدينة المنورة من هذا الأمر

أمر ملكي من خادم الحرمين بتعيين «بن سلمان» مستشارًا خاصًا

الدفاع السعودي يعترض صاروخ باليستي تجاه نجران

إغلاق 33 مسجدًا في السعودية في 7 مناطق لهذه الأسباب

وزير المالية: تقليص زمن الإفراج الجمركي وخفض أسعار السلع بالأسواق

الدولار يرتفع بشكل مفاجئ أمام الجنيه ويسجل هذا الرقم

شيخ الأزهر يدعو كبار علماء المسلمين للاجتهاد الجماعي في 25 قضية معاصرة

ADS
 

20 مليون مصاب و220 ألف وفاة.. كورونا يحرق الهند

5bb195f4-ae5f-4cce-941f-2186d5b08e53
الهند
 
الإثنين، 03-05-2021 11:00 ص

أعلنت الهند اليوم الاثنين تسجيل أكثر من 360 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لليوم الثاني عشر على التوالي، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى مايقرب من 20 مليون.
وجرى أيضا تسجيل 3417 وفاة جديدة ناجمة عن الفيروس.
ومع تسجيل 368147 حالة إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ إجمالي الإصابات بكورونا في الهند حتى الآن 19.93 مليون في حين وصل العدد الكلي للوفيات إلى 218959 وفق البيانات وزارة الصحة.
وقال خبراء في القطاع الصحي في الهند، أن الأعداد الحقيقية للمصابين والوفيات من جراء فيروس كورنا المستجد في البلاد، قد تصل إلى 10 أضعاف الأرقام المعلنة حكوميا.
 

إقرأ ايضا

ارشيفية

الأرصاد تحذر سكان المدينة المنورة من هذا الأمر

ارشيفية

الدفاع السعودي يعترض صاروخ باليستي تجاه نجران

ارشيفية

إغلاق 33 مسجدًا في السعودية في 7 مناطق لهذه الأسباب

أخبار متعلقة

ارشيفية

إغلاق 33 مسجدًا في السعودية في 7 مناطق لهذه الأسباب

ارشيفية

رصد حالات إصابة بالمتحور الهندي في دولة عربية

ارشيفية

اكتشاف نوع جديد من فيروسات كورونا في خفافيش هذه الدولة

300-660x430

إصابة 1072 بكورونا في السعودية آخر 24 ساعة

ارشيفية

إغلاق 18 مسجدًا جديدًا في 4 مناطق بالسعودية

ارشيفية

إغلاق 39 مسجد في 8 مناطق مختلفة بالسعودية