16 ألف إصابة.. فرنسا تسجل أعلى حصيلة يومية بكورونا

الخميس، 24-09-2020
11:08 م
المصريون ووكالات
سجلت فرنسا
، 16 ألفا و96 إصابة بفيروس كورونا
، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، لتحقق أعلى معدل يومي للإصابات
بالفيروس، منذ بداية انتشاره على أراضيها.وأعلنت مؤسسة الصحة العامة في فرنسا
، الخميس، ارتفاع حصيلة الإصابات
بكورونا
إلى 497 ألفا و237 إثر تسجيل 16 ألفا و96 إصابة بفيروس كورونا
وأشارت إلى تسجيل 52 وفاة لترتفع حصيلة الوفيات
إلى 31 ألفًا و511.
ولفتت إلى استمرار علاج 6 آلاف و31 شخصا في المستشفيات بينهم 1048 في وحدات العناية المركزة.
وأضافت أن حصيلة المتعافين بلغت 94 ألفا و413 إثر شفاء 431 شخصا.
وسبق أن سجلت فرنسا
أعلى معدل يومي للإصابات
في 19 سبتمبر/ أيلول الجاري بواقع 13 ألفا و498. -