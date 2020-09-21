150 ألف سائح مهددون بالسجن في تايلاند

الإثنين، 21-09-2020
10:28 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلن نائب رئيس الهجرة في تايلاند
أن أكثر من 150 ألف أجنبي يجب عليهم
تمديد تأشيراتهم السياحية حتى 26 سبتمبر و إلا فستتم محاسبتهم علي تجاوزهم لفترة
الإقامة القانونية .
و أضاف في تصريحات صحفية في صحيفة " بانكوك بوست " " تجاوز
مدة صلاحية التأشيرة
السياحية يعاقب عليه بموجب القانون بالسجن والغرامة ، لافتا
إلي أنه سيجري ترحيل المخالفين إلي بلدانهم الأصلية كما يعاقب الأجنبي الذي انتهت
مدة صلاحية التأشيرة
لأكثر من 90 يوم بالحرمان من دخول تايلاند
لمدة عام واحد فيما
إذا تجاوزت مدة التأخير 10 سنوات يتم إدراجه في القائمة السوداء مدي الحياة "
.
وقد مددت السلطات العفو عن التأشيرة
للسياح 3 مرات تنتهي أخرها في 26
سبتمبر .
جدير بالذكر أن أعداد المصابين بفيروس "كورونا
" في تايلاند
3.5
ألف وتعافي منهم 3.3 شخص وتوفي 59 شخص .