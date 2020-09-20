أعلنت بريطانيا عن حزمة من الإجراءات الحازمة لمواجهة تفشي فيروس "كورونا" حيث فرضت غرامة تصل إلى 10 آلاف جنيه إسترليني أي ما يعادل "13 ألف دولار" لمن يخالف الإجراءات الاحترازية .

وكان بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني أعلن أن المملكة المتحدة تواجه موجة وبائية ثانية ما دفعه إلى فرض قيود جديدة على ملايين البريطانيين، لافتًا إلى أنه اعتبارًا من 28 سبتمبر سيكون كل بريطاني ملزم بعزل نفسه ذاتيًا حال ثبت إصابته بفيروس "كورونا".

جدير بالذكر أن عدد الإصابات في بريطانيا تجاوزت 390 ألف إصابة فيما تجاوزت أعداد الوفيات 42 ألف حالة .