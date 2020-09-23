113.3 مليار درهم تبادل تجاري بين السعودية والإمارات

الأربعاء، 23-09-2020
09:56 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أكد عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي أن الروابط بين المملكة
العربية السعودية
والإمارات تمثل نموذجا فريدا واستثنائيا على مستوى العلاقات
الدولية .
وأشار إلي أن التعاون بين البلدين علي كافة الأصعدة الاقتصادية والتجارية
والاستثمارية والمبادرات وجهود التعاون التي تخدم مسيرة التنمية الشاملة في البلدين، لافتا إلي أنه بمناسبة اليوم الوطني الـ90 للملكة فقد أصدرت وزارة الاقتصاد
الإماراتية تقريرا مفصلا حول العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأضاف أن حجم التعاون التجاري بين البلدين الأعلى بين دول مجلس التعاون
الخليجي بقيمة 113.2 مليار درهم شاملا تجارة المناطق الحرة .
نص التقرير
تصنف السعودية
أول شريك تجاري مستورد من الإمارات على مستوى
العالم وأول دولة عربية مستوردة من الإمارات من كل من الذهب، الأسلاك من النحاس، المنشآت،
الألبان والقشدة، وبقيمة 30.9 مليار درهم وبنسبة 12.8 % من إجمالي الصادرات الإماراتية
إلى دول العالم خلال العام 2019 .
كما أن المملكة أول شريك تجاري على مستوى دول العالم المعاد
التصدير إليها، وأول دولة عربية، وبقيمة 57.2 مليار درهم وبنسبة 11.1 % من إجمالي إعادة
التصدير الإماراتية إلى دول العالم، وفي المرتبة الثامنة من حيث الدول المصدرة للإمارات
وبقيمة 25.1 مليار درهم إماراتي خلال العام 2019.
و رصيد الاستثمارات السعودية
المباشرة في الإمارات
يتجاوز حاجز الـ 16 مليار درهم، و يوجد 4459 علامة تجارية سعودية مسجلة في الإمارات
و70 وكالة تجارية و16 شركة مسجلة تعمل في قطاعات استثمارية من بينها: التعدين واستغلال
المحاجر وتجارة الجملة والتجزئة والأنشطة المالية وأنشطة التأمين وفي مجال صحة الإنسان
والعمل الاجتماعي والتعليم وأنشطة خدمات الإقامة والطعام والأنشطة العقارية والصناعات
التحويلية والتشييد والبناء والزراعة وصيد الأسماك، والنقل والتخزين وأنشطة الخدمات
الإدارية وخدمات الدعم والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
و عن قيمة الاستثمارات الإماراتية في المملكة والقطاعات الاقتصادية
المتبادلة بين البلدين تأتي الإمارات في طليعة الدول المستثمرة في المملكة بقيمة إجمالية
تزيد عن 34 مليار درهم تعكس نشاط ما يقارب 122 مشروعا استثماريا لما يزيد على 65 شركة
ومجموعة استثمارية بارزة في الإمارات تنفذ مشاريع كبرى في السعودية
، كما تبلغ قيمة
استثمارات البنوك الإماراتية في السعودية
53.5 مليار درهم في النصف الأول من العام
2019.