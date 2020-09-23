الأربعاء 23 سبتمبر 2020
توقيت مصر 11:37 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

في ذكرى وفاتها.. ما لا تعرفه عن " أمينة" زوجة " سي السيد"

شاهد.. راعي بقر علي الطريق السريع يثير ضجة

ارتفاع حصيلة قتلي انهيار مبني الهند و البحث مستمر عن مفقودين

تفاصيل صادمة عن إلقاء طفل لشقيقته الرضيعة من " الشباك" بحلوان

السودان تعلن عن انخفاض جديد في مناسيب النيل

مرض مجهول ينهي حياة العشرات بدولة عربية

113.3 مليار درهم تبادل تجاري بين السعودية والإمارات

صورة نادرة للمرسوم الملكي باعتبار 23 سبتمبر يوما وطنيا بالسعودية

" غار سعود".. شاهد.. الصخرة التي كان يستخدمها الملك سعود في برج المراقبة

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

113.3 مليار درهم تبادل تجاري بين السعودية والإمارات

ارشيفية
ارشيفية
الأربعاء، 23-09-2020 09:56 ص متابعات- أمينة عبد العال
أكد عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي أن الروابط بين المملكة العربية السعودية والإمارات تمثل نموذجا فريدا واستثنائيا على مستوى العلاقات الدولية .
وأشار إلي أن التعاون بين البلدين علي كافة الأصعدة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والمبادرات وجهود التعاون التي تخدم مسيرة التنمية الشاملة في البلدين، لافتا إلي أنه بمناسبة اليوم الوطني الـ90 للملكة فقد أصدرت وزارة الاقتصاد الإماراتية تقريرا مفصلا حول العلاقات الاقتصادية بين البلدين. 
وأضاف أن حجم التعاون التجاري بين البلدين الأعلى بين دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 113.2 مليار درهم شاملا تجارة المناطق الحرة .

نص التقرير
تصنف السعودية أول شريك تجاري مستورد من الإمارات على مستوى العالم وأول دولة عربية مستوردة من الإمارات من كل من الذهب، الأسلاك من النحاس، المنشآت، الألبان والقشدة، وبقيمة 30.9 مليار درهم وبنسبة 12.8 % من إجمالي الصادرات الإماراتية إلى دول العالم خلال العام 2019 .
كما أن المملكة أول شريك تجاري على مستوى دول العالم المعاد التصدير إليها، وأول دولة عربية، وبقيمة 57.2 مليار درهم وبنسبة 11.1 % من إجمالي إعادة التصدير الإماراتية إلى دول العالم، وفي المرتبة الثامنة من حيث الدول المصدرة للإمارات وبقيمة 25.1 مليار درهم إماراتي خلال العام 2019.
و رصيد الاستثمارات السعودية المباشرة في الإمارات يتجاوز حاجز الـ 16 مليار درهم، و يوجد 4459 علامة تجارية سعودية مسجلة في الإمارات و70 وكالة تجارية و16 شركة مسجلة تعمل في قطاعات استثمارية من بينها: التعدين واستغلال المحاجر وتجارة الجملة والتجزئة والأنشطة المالية وأنشطة التأمين وفي مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي والتعليم وأنشطة خدمات الإقامة والطعام والأنشطة العقارية والصناعات التحويلية والتشييد والبناء والزراعة وصيد الأسماك، والنقل والتخزين وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

و عن قيمة الاستثمارات الإماراتية في المملكة والقطاعات الاقتصادية المتبادلة بين البلدين تأتي الإمارات في طليعة الدول المستثمرة في المملكة بقيمة إجمالية تزيد عن 34 مليار درهم تعكس نشاط ما يقارب 122 مشروعا استثماريا لما يزيد على 65 شركة ومجموعة استثمارية بارزة في الإمارات تنفذ مشاريع كبرى في السعودية، كما تبلغ قيمة استثمارات البنوك الإماراتية في السعودية 53.5 مليار درهم في النصف الأول من العام 2019.
 

إقرأ ايضا

ارشيفية

ارتفاع حصيلة قتلى انهيار مبنى الهند والبحث مستمر عن مفقودين

ارشيفية

السودان تعلن عن انخفاض جديد في مناسيب النيل

ارشيفية

رسالة جديدة يوجهها ماكرون لـ أردوغان.. هذا نصها

أخبار متعلقة

5f4ba87e4c59b735534a045c

طائرة بدون طيار تستهدف السعودية

288e0d2d-c17e-47fd-910c-e85e76f61e2e_16x9_1200x676

أزمة لسيدة سعودية بسبب "واتس آب"

الذهب

قفزة كبيرة في رصيد المركزي من الذهب

image

مرسوم ملكى جديد لحاكم الإمارات

أول يوم دراسة بالإمارات

بالصور.. أول يوم دراسة بالإمارات

corona-270820-saudi1

لأول مرة منذ 5 شهور.. السعودية تسجل أقل إصابات بكورونا