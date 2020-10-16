10 مليون ريال غرامة لشركة مشروبات في الرياض

الجمعة، 16-10-2020
12:27 م
متابعات- أمينة عبد العال
أصدرت الهيئة العامة للمنافسة قرار بتغريم شركة شهيرة للمرطبات "
المشروبات
" تعمل في تعبئة وبيع المشروبات
الغازية بمبلغ 10 مليون ريال
لمخالفتها نظام المنافسة .
جاء ذلك بعد تأييد محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض
لقرار المنافسة إذ ثبت
إدانة الشركة في إتمام عملية التركز الاقتصادي دون إبلاغ الهيئة و الاتفاق علي التقاسم
الجغرافي بين المعبئين .
يأتي بعد ذلك استمرار لدور الهيئة في حماية قواعد المنافسة في السوق السعودي
لعدم الإضرار بالاستثمارات المحلية أو الأجنبية بالمملكة العربية السعودية
.