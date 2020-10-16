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10 مليون ريال غرامة لشركة مشروبات في الرياض

ارشيفية
ارشيفية
 
الجمعة، 16-10-2020 12:27 م متابعات- أمينة عبد العال
أصدرت الهيئة العامة للمنافسة قرار بتغريم شركة شهيرة للمرطبات " المشروبات " تعمل في تعبئة وبيع المشروبات الغازية بمبلغ 10 مليون ريال لمخالفتها نظام المنافسة .
جاء ذلك بعد تأييد محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض لقرار المنافسة إذ ثبت إدانة الشركة في إتمام عملية التركز الاقتصادي دون إبلاغ الهيئة و الاتفاق علي التقاسم الجغرافي بين المعبئين .
يأتي بعد ذلك استمرار لدور الهيئة في حماية قواعد المنافسة في السوق السعودي لعدم الإضرار بالاستثمارات المحلية أو الأجنبية بالمملكة العربية السعودية .
 

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