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يواجه السجن 20 عامًا.. شرطة دبي تعتقل مواطن إسرائيلي داخل فندق

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شرطة دبي
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السبت، 09-10-2021 10:30 م

أفادت القناة العبرية الـ12، مساء اليوم السبت، بأن شرطة دبي ألقت القبض على إسرائيلي في أحد فنادق الإمارة، وبحوزته 60 كغ من الكوكايين، بملايين الشواكل.
وأكدت القناة أن شرطة إسرائيل نقلت معلومات استخباراتية إلى نظيرتها في إمارة دبي، تفيد بوجود مواطن إسرائيلي في أحد فنادق دبي، وبحوزته عشرات الكيلوغرامات من الكوكايين، متوقعة ترواح عقوبة المتهم بما يزيد عن عشرين عاما في السجن.
وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أنه تم إلقاء القبض على المتهم من قبل شرطة إمارة دبي داخل أحد الفنادق وبداخل الغرفة عشرات الكيلوغرامات من الكوكايين، قبل تهريبها إلى تايلاند.
وأشارت إلى أنه ليس من المتوقع أن تقوم شرطة دبي بتسليم المواطن الإسرائيلي إلى الشرطة في بلاده، لافتة إلى أنه أحد أكبر التجار الذين عملوا في البلاد في السنوات الأخيرة.
 

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