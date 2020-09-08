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تهز العراق..

يقتل عائلة عمه بالكامل داخل الحمام والسبب صادم(صور)

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ضحية
الثلاثاء، 08-09-2020 07:32 م محمد فضل - متابعات

اهتزت العراق على وقع جريمة بشعة راحت ضحيتها عائلة بالكامل مكونة من زوج وزوجة و3 أطفال، وتوصلت الأجهزة الأمنية أن وراء الجريمة ابن شقيق الضحية.
وحسب وسائل إعلام محلية، ارتكب شاب عراقي جريمة مروعة عندما أقدم على قتل عائلة بأكملها مكونة من 5 أفراد بعد أن وضعهم جميعهم داخل الحمام وأطلق عليهم الرصاص.
ووفق مصادر أمنية عراقية فإن المجرم ارتكب الجريمة مساء الاثنين، بمنطقة المشتل شرقي العاصمة بغداد، والضحايا: رجل وزوجته وأطفالهما الثلاثة.
وذكرت الشرطة الاتحادية، عن تفاصيل الحادثة، أن القاتل من مواليد 2000 وهو ابن شقيق رب العائلة.
وقالت القيادة في بيان إن “تفاصيل حادثة قتل العائلة وقعت في الساعة 1600 بالتوقيت المحلي أمس الاثنين بمنطقة الأمين وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل أمني وتم جمع المعلومات ومتابعة الكاميرات الخاصة بالمراقبة، وبالساعة 1700 تم التعرف على الشخص المنفذ وهو ابن أخي المقتول المتهم (محمد حسن جعفر المعموري) وحاليا في صدد التحقيق بالهيئة التحقيقية الخاصة لإكمال الإجراءات القانونية علما أنه اعترف صراحة بالحادث وتفاصيله”.
وجمع القاتل الضحايا في حمام المنزل وقتلهم جميعا بعد إطلاق النار عليهم بواسطة سلاح نوع مسدس وكتابة عبارات داخل المنزل “هذا مصير من يتطاول على سرايا السلام”.


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