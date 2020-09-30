الأربعاء 30 سبتمبر 2020
توقيت مصر 17:38 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

مرتضى منصور يصدر بيانًا مفاجئًا

صدمة.. وفاة «نورين الغرابلي» حزنًا على رحيل والدها

وفاة فنان شهير بعد صراع مع المرض

يعمم في جميع البلاد.. دعوة كويتية بشأن الأمير الراحل تثير الجدل

بعد شائعة وفاته.. «السديس» يصدر قرارًا هامًا وعاجلًا

«الأقوى في الجيش».. القوات المسلحة تكشف عن سلاح جديد

الحكومة تصدر قرارات غير مسبوقة

بعد سجنه عامًا.. حكم قضائي جديد يُنصف محمد رمضان

«زمردة»: كنت بمارس الرذيلة في السيارة بعلم والدتي

أول فيديو لجثمان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد قبل دفنه

يعمم في جميع البلاد.. دعوة كويتية بشأن الأمير الراحل تثير الجدل

GettyImages-865731508
أمير الكويت
 
الأربعاء، 30-09-2020 03:37 م محمد فضل

دعت وزارة الأوقاف الكويتية، جميع المساجد في البلاد، لإقامة صلاة الغائب على الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي توفي أمس الثلاثاء، عن عمر ناهز 91 عامًا.
وخاطبت الوزارة، في بيان رسمي، أئمة المساجد والمواطنين والمقيمين، لإقامة صلاة الغائب على الشيخ صباح، عقب صلاة مغرب اليوم الأربعاء.
وأفادت وكالة الأنباء الكويتية، اليوم الأربعاء، بوصول جثمان أمير البلاد الراحل صباح الأحمد جابر الصباح إلى أرض الوطن.
وأثارت هذه الدعوة الجدل بين البعض، حيث قال فريق بأنه لا يجوز آداء صلاة الغائب في هذه الحالة كون صلاة الجنازة تمت إقامتها بالفعل، بينما رأى آخرون أن صلاة الغائب تصح لعدم تمكن الكثيرين من آداء صلاة الجنازة.
وعلق أحدهم بالقول معترضًا على الدعوة لإقامة صلاة الغائب :"اتقوا الله بسكم عبث صاحب السمو الراحل سيصلى عليه و الحمد لله الامور طيبة لذلك صلاة الغائب غير مشروعة في هذه الحالة".
وأعلن الديوان الأميري في دولة الكويت، أمس الثلاثاء، وفاة أمير البلاد عن عمر ناهز 91 عاما. وقال الديوان الأميري، في بيان مقتضب، "الديوان الأميري ينعي إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية والعالم، سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح".
 

إقرأ ايضا

EixYHWcXsAAwS-4-567x370

بعد شائعة وفاته.. «السديس» يصدر قرارًا هامًا وعاجلًا

9999075334

السعودية تسجل 418 إصابة جديدة بكورونا

202009300219261926

أول فيديو لجثمان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد قبل دفنه

أخبار متعلقة

أمير الكويت

آل الشيخ: رغم كل ما فعله الشيخ صباح من أجل الخليج .. هذا أغرب ما تذيعه الجزيرة يوم وفاته

أمير الكويت

أسرار إنسانية في حياة أمير الكويت الراحل .. لم يكن ينام لسبب غريب .. وأحب أغاني هذه المطربة

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

​بومبيو: أمير الكويت الراحل له دورًا محوريًا في بناء السلام بالخليج

أمير الكويت ترامب

ترامب ينعى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد.. هذا ما قاله

أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

في بيان رسمي.. الكويت: حضور جنازة الشيخ صباح الأحمد لأقربائه فقط

الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح

جثمات الشيخ صباح الأحمد أمير الكويت يصل من الولايات المتحدة