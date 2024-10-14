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يدعوت أحرنوت" تكشف حجم الخسائر التي خلفتها ضربة إيران الصاروخية الأخيرة لإسرائيل

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الإثنين، 14-10-2024 11:44 ص


كشفت صحيفة "يدعوت أحرنوت" العبرية حجم الأضرار التي خلفتها الضربة الصاروخية الإيرانية الأخيرة لإسرائيل.

وفي التفاصيل ذكرت الصحيفة نقلا عن ضريبة الأملاك الإسرائيلية أن الهجمة الإيرانية أسفرت عن  تضرر شقق فاخرة شمال تل أبيب، مشيرة إلى تتضرر نحو 2200 شقة وتقدر قيمة الأضرار بنحو 150 إلى 200 مليون شيكل أي ما يعادل أكثر من  "39 – 53 مليون دولار على التوالي.

ووفقا لضريبة الأملاك  تقدير الأضرار الناجمة عن سقوط الصاروخ بالقرب من "سي أند صن" في تل أبيب بنحو 50 مليون شيكل أي ما يعادل نحو 13 مليون دولار، إلى جنب الأضرار المادية التي تعرض لها المطاعم المتضررة من الهجوم  والتي لا تزال مغلقة.

وفي هود هشارون تضررت أكثر من 1000 شقةـ وفي أحد المباني وحدها تقدر الأضرار بأكثر من 10 ملايين شيكل (659878.60 دولار)، كما ولحقت أضرار جسيمة بالمطاعم والمحلات التجارية الفاخرة، من بينها مطعم الفيروز الذي دمر بشكل شبه كامل، ونحو 150 شقة في المساكن الفاخرة التي تضررت نتيجة سقوطها بالقرب من المكان.

 

وتشير الصحيفة إلى أن الهجمات الإيرانية تسببت بأضرار كبيرة في 10 مواقع سقطت فيها الصواريخ من بينها عدة قواعد عسكرية.

 

وشددت على أن هذا يعتبر أكبر ضرر ناجم عن هجوم صاروخي واحد على إسرائيل منذ بداية الحرب.

 

وكانت الولايات المتحدة تتشاور مع إسرائيل حول كيفية تخطيطها للرد على إيران، وأوضح المسؤولون الأمريكيون أنهم "لا يريدون أن تستهدف إسرائيل المواقع النووية الإيرانية أو حقول النفط".

 

وقد تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء الماضي، وأخبره أن "رد إسرائيل يجب أن يكون متناسبا".

 

وأبلغت كل من الأردن وقطر والإمارات والسعودية الإدارة الأمريكية أنها لا تريد أن تستخدم الولايات المتحدة أو إسرائيل بنيتها التحتية العسكرية أو مجالها الجوي بأي عمليات هجومية ضد إيران.

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