يتخلص من زوجته بأبشع طريقة أمام أبنائها الأربعة





جريمة قتل بشعة شهدتها المدينة الجديدة ابن بطوطة جزناية في ضواحي طنجة شمالي المغرب، راحت ضحيتها ربة منزل على يد زوجها.

وعثرت الأجهزة الأمنية في المغرب على جثة الزوجة، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، وتبين أنها في العقد الربع من عمرها وتنحدر من إحدى قرى إقليم شفشاون، وتعمل مستخدمة بإحدى الوحدات الصناعية.

ووفقا لصحيفة "هسبريس" المحلية، عُثر على الضحية مضرجة في دمائها بعدما أنهى زوجها حياتها ذبحا أمام أولادهما الأربعة، في شقة الزوجية بمجمع جنان البوغاز.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية أن الزوج عمد إلى تمرير آلة حادة حول عنق زوجته، تاركا إياها غارقة في دمائها، في ظروف غامضة وأسباب مجهولة.

وأوضحت التحريات أن الزوج المشتبه به في ارتكاب الجريمة، يعاني من اضطرابات نفسية كان يخضع بموجبها للعلاج.

وتواصل مصالح الدرك الملكي تحرياتها لتحديد ظروف وملابسات الواقعة، وكشف الأسباب الحقيقية لهذه الجريمة البشعة.

وجرى توجيه جثمان الضحية إلى مستودع الأموات، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وتكثف الأجهزة الأمنية في المغرب تحرياتها للقبض على الزوج القاتل، الذي فر من موقع الجريمة إلى جهة غير معلومة، تمهيدا لتقديمه إلى القضاء.