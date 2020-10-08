ولي العهد السعودي يهنئ الشيخ مشعل الأحمد لهذا السبب

تلقي ولي العهد الكويتي ، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ، اتصالا هاتفيا من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، اليوم الخميس، لتهنئته باختياره وليا للعهد في دولة الكويت.



وعبر ولي العهد السعودي في اتصاله بنظيره الكويتي عن تمنياته بالتوفيق في خدمة الكويت وشعبها فيما أكد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، عن عمق العلاقات التاريخية بين البلدين.



ويُشار الي ان مجلس الأمة الكويتي كان قد وافق اليوم الخميس بالإجماع على تعيين الشيخ مشعل الأحمد وليا للعهد بعد تزكية أمير البلاد الجديد له أمس الأربعاء.



وأدى ولي العهد الجديد القسم الدستوري أمام المجلس، أكد فيه عزمه بأن تواصل الكويت "مسيرتها الريادية كدولة دستور ونهج ديمقراطي"، متعهدا برفع شعار المشاركة الشعبية وإشاعة روح المحبة والتسامح ونبذ الفرقة.



ويُشار الي ان الشيخ مشعل الاحمد ، ولي العهد الكويتي كان قد قال : في الثلاثاء الحزين بكت الكويت ومن يعيش على أرضها قائدها ووالد الجميع المغفور له الأمير الراحل الذي أحب وطنه وشعبه وأحب الإنسان في كل مكان.



وأضاف ولي العهد الكويت في كلمته أمام مجلس الأمة الكويتي قائلا : نحن على يقين بأن الكويت بقيادة الأمير الشيخ نواف الأحمد ستواصل مسيرتها الريادية دولة دستور ونهج ديمقراطي.





وتابع : أعاهد الله والأمير والشعب الكويتي بأن أكون الناصح الأمين والمواطن المخلص، الذي يعمل لازدهار وطنه والراعي لمصالحه والمحافظ على وحدته الوطنية.



وأتم كلمته قائلا : أدعو الله أن تبقى الكويت واحة أمن وأمان ومنبع خير وسلام ويديم عليها التقدم والرخاء ويحفظ أبناءها الأوفياء أعزة كرماء في ظل قيادة صاحب السمو.



وكان أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، قد استقبل ب‍قصر السيف صباح اليوم ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد، حيث أدى اليمين الدستورية أمام سموه وليا للعهد.



كما أعرب أمير البلاد عن خالص تمنياته لسمو ولي العهد حفظه الله بالتوفيق والسداد مؤكدا على ثقته الكبيرة بسموه لمواصلة مسيرة العطاء في خدمة الوطن العزيز وتحقيق مصالحه.



حضر مراسم أداء القسم وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح ورئيس ديوان ولي العهد الشيخ مبارك فيصل الصباح ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح ووكيل الديوان الأميري ومدير مكتب أمير البلاد أحمد فهد الفهد ورئيس المراسم والتشريفات الأميرية الشيخ خالد العبدالله الصباح الناصر الصباح.