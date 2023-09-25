ولي العهد السعودي يكشف عن الرياضة التي يمارسها (فيديو)

كشف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، كيف يقضي وقت فراغه مع أبنائه وأصدقائه، وأكثر الرياضات المفضلة لدى سموه.وقال محمد بن سلمان خلال حواره لقناة "فوكس نيوز"، إنه يباشر بعض ألعاب الفيديو مع أبنائه أو أصدقائه لبعض من الوقت، مضيفا: حينما أكون بالخارج أمارس المشي، والغوص، والاستمتاع بالطبيعة، وهذه أكثر الأشياء التي أفعلها في الخارج.وتابع أن هناك بعض الأمور الأخرى مثل الغولف وبادل وكرة السلة وغيرها، ولكن الشيء الأساسي المشي والغوص.