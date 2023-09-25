الإثنين 25 سبتمبر 2023
توقيت مصر 18:53 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

سعر الدولار والريال السعودي في السوق السوداء اليوم

شاهد.. مشاجرة عنيفة بالأيدي بين ضابط وضابطة عراقية في الشارع

رد مصري قوي على موجة الممرات البديلة لقناة السويس عبر السعودية وإسرائيل والإمارات

عمرو أديب: حان الوقت لتنفيذ "الخطة ب" بشأن سد النهضة

ولي العهد السعودي يكشف عن الرياضة التي يمارسها (فيديو)

أول رد مصري رسمي على توقعات العالم الهولندي بشأن زلزال مدمر

تصوير وابتزاز.. جلسات تدليك تنتهي بممارسة الرذيلة في المغرب

مصطفى بكري يطالب أحمد الطنطاوي بالرد القاطع على حلمي الجزار.. ماذا حدث؟

تطورات جديدة.. إحالة غادة والي إلى النيابة

صدمة تهز الإسكندرية.. طبيب يذبح والديه داخل الشقة

ولي العهد السعودي يكشف عن الرياضة التي يمارسها (فيديو)

IMG-20230925-WA0012
ولي العهد السعودي
الإثنين، 25-09-2023 12:43 م

كشف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، كيف يقضي وقت فراغه مع أبنائه وأصدقائه، وأكثر الرياضات المفضلة لدى سموه.
وقال محمد بن سلمان خلال حواره لقناة "فوكس نيوز"، إنه يباشر بعض ألعاب الفيديو مع أبنائه أو أصدقائه لبعض من الوقت، مضيفا: حينما أكون بالخارج أمارس المشي، والغوص، والاستمتاع بالطبيعة، وهذه أكثر الأشياء التي أفعلها في الخارج.
وتابع أن هناك بعض الأمور الأخرى مثل الغولف وبادل وكرة السلة وغيرها، ولكن الشيء الأساسي المشي والغوص.

إقرأ ايضا

IMG-20230925-WA0007

دفع الدية.. الكشف عن هوية الأمير السعودي الذي أنقذ حازم المطرفي قبل إعدامه بساعات

images

السعودية.. التشهير بـ"القرشي" أشهر مالك لمحلات العطور

Capture

فجر السعيد تثير ضجة بعد سخريتها من رئيس وزراء الكويت

أخبار متعلقة

IMG-20230925-WA0007

دفع الدية.. الكشف عن هوية الأمير السعودي الذي أنقذ حازم المطرفي قبل إعدامه بساعات

images

السعودية.. التشهير بـ"القرشي" أشهر مالك لمحلات العطور

650f2f3d4236042c0326f839

روسيا عن تصريحات "بن سلمان": لن نوافق على ظهور دولة نووية جديدة

IMG-20230913-WA0011

شاهد.. أغرب ما فعله ملياردير هندي شهير أثناء مصافحة ولي العهد السعودي

IMG-20230913-WA0017

السعودية.. فتاة تسئ للنبي والسيدة خديجة وتحرك رسمي عاجل

IMG-20230906-WA0020

قرار صادم.. السعودية تقرر حبس ولي أمر الطالب الذي يتغيب عن الدراسة 20 يومًا