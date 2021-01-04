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ولي العهد السعودي: قمة مجلس التعاون ستكون جامعة للكلمة موحدة للصف
ولي العهد السعودي
الإثنين، 04-01-2021
08:47 م
قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، إن قمة مجلس التعاون غدًا والتي تستضيفها بلاده ستكون قمة جامعة للكلمة موحدة للصف.
وتابع بحسب وسائل إعلام محلية، "القمة ستترجم التطلعات نحو لم الشمل والتضامن".
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قطر
السعودية
ولى العهد
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