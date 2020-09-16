ولية العهد تلتحق بالأكاديمية العسكرية

الأربعاء، 16-09-2020
12:42 م
متابعات- أمينة عبد العال
التحقت ولية عهد بلجيكا
الأميرة إليزابيث بالأكاديمية العسكرية
الملكية في
بروكسل في إطار استعدادها لدورها كملكة في المستقبل .
وكان القصر الملكي أعلن سابقا أن وريثة العرش ستبدأ العام الدراسي في الأكاديمية
في بداية الخريف .
وقالت الأميرة في حفل أقيم علي شرفها بمناسبة عيد ميلادها الـ 18 في أكتوبر
الماضي :" لا يزال لدي الكثير أن أتعلمه و سأركز في السنوات القادمة علي فهم العالم بشكل أفضل والمساعدة علي تحسينه
من خلال أن أعطي أفضل ما لدي .. بإمكان البلاد الاعتماد علي " .
و الأميرة إليزابيث تسير علي خطي والدها الملك فيليب الذي التحق
بالأكاديمية العسكرية
من 1978 إلي 1981 .
و الأكاديمية العسكرية
الملكية تقوم بتدريب الضباط علي أساس المقومات
الرئيسية الأربعة للدفاع البلجيكي " الجيش والقوات الجوية والبحرية و الطبية
" ويتم قبول 150 طالب فقط سنويا بعد اجتياز اختبارات صارمة بما في ذلك
الرياضيات و اللغة الفرنسية والهولندية و
اختبارات اللياقة البدنية و التقييم النفسي .
جدير بالذكر أن الأميرة إليزابيث هي ابنة ملك بلجيكا
فيليب و الملكة ماتيلد
و تشغل منصب دوقة برابانت منذ عام 2013 و هي الأولي في ترتيب الحصول علي العرش
الملكي .