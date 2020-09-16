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ولية العهد تلتحق بالأكاديمية العسكرية

الأميرة إليزابيث
الأميرة إليزابيث
الأربعاء، 16-09-2020 12:42 م متابعات- أمينة عبد العال
التحقت ولية عهد بلجيكا الأميرة إليزابيث بالأكاديمية العسكرية الملكية في بروكسل في إطار استعدادها لدورها كملكة في المستقبل .
وكان القصر الملكي أعلن سابقا أن وريثة العرش ستبدأ العام الدراسي في الأكاديمية في بداية الخريف .
وقالت الأميرة في حفل أقيم علي شرفها بمناسبة عيد ميلادها الـ 18 في أكتوبر الماضي :" لا يزال لدي الكثير أن أتعلمه و سأركز في السنوات القادمة  علي فهم العالم بشكل أفضل والمساعدة علي تحسينه من خلال أن أعطي أفضل ما لدي .. بإمكان البلاد الاعتماد علي " .
و الأميرة إليزابيث تسير علي خطي والدها الملك فيليب الذي التحق بالأكاديمية العسكرية من 1978 إلي 1981 .
و الأكاديمية العسكرية الملكية تقوم بتدريب الضباط علي أساس المقومات الرئيسية الأربعة للدفاع البلجيكي " الجيش والقوات الجوية والبحرية و الطبية " ويتم قبول 150 طالب فقط سنويا بعد اجتياز اختبارات صارمة بما في ذلك الرياضيات و اللغة الفرنسية  والهولندية و اختبارات اللياقة البدنية و التقييم النفسي .
جدير بالذكر أن الأميرة إليزابيث هي ابنة ملك بلجيكا فيليب و الملكة ماتيلد و تشغل منصب دوقة برابانت منذ عام 2013 و هي الأولي في ترتيب الحصول علي العرش الملكي .

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