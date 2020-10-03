السبت 03 أكتوبر 2020
توقيت مصر 01:35 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

طبيب بالبيت الأبيض يفجر مفاجأة مدوية عن علاج ترامب من فيروس كورونا

البيت الأبيض: ترامب سيعمل من المستشفى خلال الأيام المقبلة

"الصحة العالمية": معدل إصابات كورونا ارتفع بشرق المتوسط

مفاجأة.. ليفربول يعلن إصابة ساديو ماني بفيروس كورونا

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

وكالة "موديز" تكشف: السعودية أكبر سوق للتمويل الإسلامي في العالم

هل يحذف ترامب من لائحة الانتخابات بعد إصابته بكورونا؟

الجندي: لو لم يكن القران محفوظا لحدث هذا الشيء

داعية: هذا الرجل حرمت عليه الجنة

محمد موسى لرئيس الوزراء : بناشد فيك روح الأب والإنسان انقذهم

وكالة "موديز" تكشف: السعودية أكبر سوق للتمويل الإسلامي في العالم

السعودية
السعودية
 
السبت، 03-10-2020 12:35 ص المصريون ـ متابعات
قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إن المملكة العربية السعودية ستواصل التحول إلى إصدار المزيد من الصكوك المتوافق مع الشريعة الإسلامية على مدى الـ 12-18 شهراً القادمة.
وأشارت موديز في تقرير حديث لها إلى أن الشركات تستخدم المنتجات الإسلامية بشكل متزايد، حتى مع انخفاض أسعار النفط وأزمة فيروس كورونا ووجود العديد من التحديات أمام الاقتصادات.
وتوقعت موديز أن يصل التمويل الإسلامي في المملكة العربية السعودية إلى نحو 80% مقابل 78% في عام 2019، مقارنة بـ70% في عام 2013، مما سيعزز مكانة المملكة العربية السعودية كأكبر سوق تمويل إسلامي في العالم.
وأوضحت الوكالة أنه على مدى الأعوام الثلاثة الماضية، طورت الحكومة السعودية من الصفر سوق صكوك وسندات محلية أعمق، وتعمل بشكل جيد على نحو متزايد، ما سمح لها بالاستفادة من الطلب المحلي والدولي المتزايد على أصول الدخل الثابت المتوافق مع الشريعة الإسلامية.


وتابعت موديز أن إجمالي أصول التمويل الإسلامي بلغ 339 مليار دولار اعتباراً من مارس- آذار 2020، لتتفوق على ماليزيا بالمركز الثاني بنحو 145 مليار دولار.


وأضافت أن هذا بدوره ساعد في تنويع مصادر تمويلها مقارنة بما كان متاحاً خلال صدمة أسعار النفط في 2015-2016 وتخفيف ضغوط السيولة وسط أكثر من ضعف الاحتياجات التمويلية الحكومية هذا العام.


وقال أشرف مدني نائب الرئيس الأول لدى موديز «حفزت مجموعة شاملة من لوائح التمويل الإسلامي البنوك السعودية على إصدار صكوك ومنتجات إسلامية مدرجة الآن في السوق الرئيسية وتأسست أعمال إعادة تمويل الرهن العقاري الإسلامي.»


وتابع: ستستفيد الصناعة بشكل أكبر من زيادة إصدار الصكوك الحكومية، مما قد يؤدي إلى زيادة الاستثمار الأجنبي المدعوم بقواعد دخول أكثر تساهلاً وتعميقاً لأسواق رأس المال.
 

إقرأ ايضا

ترامب

طبيب بالبيت الأبيض يفجر مفاجأة مدوية عن علاج ترامب من فيروس كورونا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

البيت الأبيض: ترامب سيعمل من المستشفى خلال الأيام المقبلة

كورونا

"الصحة العالمية": معدل إصابات كورونا ارتفع بشرق المتوسط

أخبار متعلقة

1-1258433

3 مدن سعودية ضمن الأعلى عالميًا في درجة الحرارة

image

781 إصابة جديدة بكورونا في السعودية اليوم

5f567efb4c59b7553d686897

بالفيديو.. سعودي يسخر من فتيات المجال العسكري والشرطة تحضره

34-10-1200x675-1200x675

بعد ضجة.. الأمن السعودي يلقي القبض على وافد فعل هذا الأمر مع النساء

خاشقجي وخديجة

«خديجة» تكشف مفاجأة عن طبيعة علاقتها بـ«خاشقجي»

خاشقجي

السعودية تعلن إغلاق قضية «خاشقجي» بأحكام نهائية