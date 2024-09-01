الإثنين 02 سبتمبر 2024
توقيت مصر 10:12 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بعد ارتفاع ملحوظ.. سعر الدولار الآن في البنوك رسمياً

اعتراف صادم.. فنانة شهيرة: مارست الجنس مع رجل 9 سنوات بدون زواج

"عمل بلاوي".. طليقة حسن شاكوش تثير الجدل بتصريحات نارية

فيديو صادم.. وفاة فنان على المسرح أمام جمهوره

قتلت أم انتحرت؟.. إيناس الدغيدي ترد على طريقة وفاة سعاد حسني

"الحب لا يعرف أعمار".. حفل زفاف النائبة نشوى الديب

رد فعل غريب لـ رونالدو عندما وقفت فتاة سعودية أمامه

طفل يتسلل لشقة جدته المسنة ويقتلها بـ 6 طعنات نافذة .. لسبب غريب!

فيديو.. خطف عريس أمام عروسه وبيان من الداخلية يكشف ما حدث

"وقعنا في الفخ ".. إعلامي سعودي يفجر مفاجأة عن فيلم حياة الماعز

"وقعنا في الفخ ".. إعلامي سعودي يفجر مفاجأة عن فيلم حياة الماعز

IMG-20240901-WA0011
ا
الأحد، 01-09-2024 12:51 م



علق الكاتب السعودي عبدالله بن بخيت على الفيلم الهندي " حياة الماعز"، مشيرا إلى أن الفيلم لا علاقة له بنظام الكفالة. 
وقال خلال مقال له منشور في صحيفة "عكاظ" بعنوان " فيلم الماعز .. حياة الخرفان البشرية ": "وقعنا في الفخ الذي نصبه من استغل الفيلم ليطرح قضية الكفالة في المملكة؛ فالفيلم لا علاقة له بنظام الكفالة، (حياة الماعز) يتحدث عن جريمة اختطاف رجل هندي جاء للعمل في المملكة. فالخاطف لم يكن كفيل الهندي فلماذا نسمح لأنفسنا أن ننجر ونناقش قضية الكفالة مع كل من يريد أن يسيء للمملكة وقياداتها تحت مظلة هذا الفيلم. 
وتابع، نحن أمام فيلم سينمائي هندي بكل المعايير التي نعرفها عن المنتجات الهندية. عندما نشاهد في حياتنا تصرفاً غير معقول ولا يمت للواقع بصلة نقول هذا «فيلم هندي»؛ كلمة «فيلم هندي» تعني خزعبلات وخارج المعقول (رجل يفتح باب الطائرة ويقفز لينتحر، ولكن قدرة الهندي توقعه على شجرة يصادف أن حبيبته كانت تجلس تحتها).
وأضاف، بعد كل هذا فالفيلم طويل ولا يتوفر على حوار درامي يتوالد عند التقاء الشر المحض بالضعف المتهالك في صحراء قاسية. عادة في مثل هذه البيئة يتدخل الفن ليأخذك في جولة في النفس الإنسانية. تمضي مع المخرج حوالي ثلاث ساعات تتفرج على نفس المشهد يتكرر بصور مختلفة ومملة. السؤال الذي طرأ على بالي أخيراً: من موَّل هذا الفيلم؟ ومن يقف وراء مموله؟ أما من أشادوا به فنعرفهم جميعاً.

إقرأ ايضا

Capture

إيران تكشف سر التأخر في الرد على اغتيال هنية وكيف سيردون

ن

إيران تكشف مفاجأة غير متوقعة عن سبب سقوط طائرة إبراهيم رئيسي

GVWriZ1W0AARjEq

أحدث ضجة.. وزير عربي يحلق شعره داخل مكتبه بالوزارة

أخبار متعلقة

66bd99934236045ec613c726

السعودية.. تنفيذ حكم الإعدام بمواطن سوداني

ش

فيديو مرعب.. صاعقة رعدية تدمر منزل وسيارة في جازان بالسعودية

ط

أبرز مشاهير السعودية.. قرار بغلق حساب عبدالرحمن المطيري لهذا السبب

ح

بسبب الأمطار الغزيرة.. انهيار جسر في السعودية وسقوط ضحايا