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وفيات "كورونا" الأعلى في تركيا

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وفيات "كورونا" الأعلى في تركيا
 
السبت، 05-09-2020 09:18 م الطيب حسين
سجلت السطات التركية اليوم السبت، 56 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا .

وتعد هذه أعلى حصيلة يومية منذ 13 مايو الماضي.

وذكرت وزارة الصحة التركية، في إحصائية جديدة، أن حصيلة المتوفين جراء الفيروس وصلت، خلال الساعات الـ24 الماضية، إلى 6620 شخصا إثر رصد 56 وفاة جديدة.

وتشهد تركيا في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات ملحوظة للوفيات اليومية بالفيروس في البلاد، حيث سبق أن سجلت السلطات الصحية يوم 2 سبتمبر 45 حالة، وفي 3 سبتمبر 49، وفي 4 سبتمبر 53، وتعتبر حصيلة الوفيات المعلنة اليوم الأكبر منذ 13 مايو، حينما بلغ هذا المؤشر 58 حالة.
  
وأفادت وزارة الصحة التركية بارتفاع العدد العام للمصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1673 ليصل إلى مستوى 278228 حالة.

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