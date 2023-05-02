وفاة 6 أشقاء في حادث مروع بالسعودية

الثلاثاء، 02-05-2023
11:56 ص
أسفر حادث
مروري مروع، وقع على الطريق الرابط بين محافظة
الطائف ومنطقة الباحة بالسعودية
، عن وفاة 6 أشقاء من أسرة واحدة، و5 آخرين في حالة
خطرة.
وتفصيلًا، قال شقيق المتوفين محمد سالم الغامدي- حسب
اعلام محلي، إنه خلال عودة أسرته من المدينة المنوّرة للباحة، وعند وصولها للطريق الرابط
بين الباحة والطائف، وقع الحادث
المروري.
ولفت إلى وفاة 6 أشقاء، أكبرهم في السابعة عشرة من عمرها
وأصغرهم سنتان ونصف "ريم وسالم ومحمد وسعود ويحيى وحمدان".
وأوضح أنه تم نقل أبيه وأمه وابنتان (ريناد ومنيرة) وابن
(سلطان) للعناية المركزة في مستشفيات الملك فيصل التخصصي بالطائف والملك عبدالعزيز
التخصصي ومستشفى الأمير سلطان بالطائف"، في حالة خطرة.
وذكر شقيق المتوفين، أنه تم خروج والدهم من العناية المركّزة
وهو بصحة وعافية، في حين تمّت الصلاة على 6 من أفراد الأسرة سوياً في صلاة العصر أمس،
ودفنهم بمحافظة الطائف.
وبحسب ما ذكرت "العربية"، فإن قائد المركبة الثانية
وهو في منتصف العقد السادس، تُوفي كذلك، فيما نجت طفلة واحدة في الرابعة من عمرها وخرجت
من الحادث
دون إصابات.