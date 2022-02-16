وفاة طفل جزائري على طريقة الطفل ريان

الأربعاء، 16-02-2022
11:06 ص
توفي طفل جزائري
إثر سقوطه داخل مطمورة تقليدية"بئر" لتجميع مياه
الصرف الصحي، في ولاية الشل، وهو ما يذكرنا بواقعة الطفل المغربي ريان الذي توفى
قبل أيام داخل بئر علق به لمدة 5 أيام.
وتوفي عشعاشي فارس، البالغ من العمر 7 سنوات، إثر سقوطه داخل مطمورة
تقليدية لتجميع مياه الصرف الصحي على مستوى قرية تافراوت التابعة لبلدية أبو الحسن
في ولاية الشلف.
وعلى أثر الحادثة، ناشد أهالي المنطقة تدخل السلطات البلدية لأجل تزويد
المنطقة شبكة الصرف الصحي وردم الحفر المستحدثة لتجميع المياه القذرة.