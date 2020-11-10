وفاة صائب عريقات بفيروس كورونا

الثلاثاء، 10-11-2020
11:38 ص
المصريون
أعلنت حركة ”فتح“ الفلسطين
ية، اليوم الثلاثاء، وفاة
أمين سر اللجنة
التنفيذية لمنظمة التحرير كبير مفاوضي السلطة الفلسطين
ية صائب عريقات
.
وكان عريقات قد أدخل قبل أسابيع لمستشفى ”هداسا عين كارم“ بالقدس المحتلة
لتلقي العلاج، بعد تدهور حالته الصحية جراء إصابته بفيروس كورونا
المستجد.
وقال سياسيون فلسطين
يون ووسائل إعلام إسرائيلية، إن خضوع صائب عريقات
لعملية زرع رئة في الولايات المتحدة عام 2017 أثر بشدة على جهازه المناعي، خصوصا
منذ تشخيص إصابته بفيروس كورونا
في الثامن من شهر اكتوبر تشرين الأول الجاري.