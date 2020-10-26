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وفاة " الدوري " ظل صدام حسين

صدام حسين و الدوري
صدام حسين و الدوري
 
الإثنين، 26-10-2020 12:38 م متابعات- أمينة عبد العال
توفي عزت الدوري أحد أبرز رجال الرئيس العراقي صدام حسين وظله عن عمر يناهز 78 عام .
ونقلت وسائل إعلام محلية عن قيادة البعث في العراق قولها إن نائب رئيس النظام العراقي السابق عزت الدوري المطلوب للحكومة العراقية توفي صباح اليوم .
و عزت الدوري من مواليد 1 يوليو 1942 وهو الرجل البعثي الثاني إبان حكم الرئيس الأسبق صدام حسين حيث شغل مركز نائب رئيس مجلس قيادة الثورة وقبلها عدة مناصب رفيعة من بينها منصب وزير الداخلية العراقي ووزير الزراعي العراقي ، واختفي بعد الغزو الأمريكي و أعلن حزب البعث أنه تسلك منصب الأمين العام للحزب خلفا للرئيس العراقي الأسبق صدام حسين بعد إعدامه 2006 .
 

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