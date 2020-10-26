الإثنين، 26-10-2020
12:38 م
متابعات- أمينة عبد العال
توفي عزت الدوري
أحد أبرز رجال الرئيس العراق
ي صدام حسين
وظله عن عمر يناهز
78 عام .
ونقلت وسائل إعلام محلية عن قيادة البعث في العراق
قولها إن نائب رئيس
النظام العراق
ي السابق عزت الدوري
المطلوب للحكومة العراق
ية توفي صباح اليوم .
و عزت الدوري
من مواليد 1 يوليو 1942 وهو الرجل البعثي الثاني إبان حكم
الرئيس الأسبق صدام حسين
حيث شغل مركز نائب رئيس مجلس قيادة الثورة وقبلها عدة
مناصب رفيعة من بينها منصب وزير الداخلية العراق
ي ووزير الزراعي العراق
ي ، واختفي
بعد الغزو الأمريكي و أعلن حزب البعث أنه تسلك منصب الأمين العام للحزب خلفا
للرئيس العراق
ي الأسبق صدام حسين
بعد إعدامه 2006 .