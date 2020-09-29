الثلاثاء، 29-09-2020
06:53 م
الطيب حسين
نعت أسرة الرئيس الراحل حسني مبارك
، أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر.
وكتب علاء مبارك
عبر "تويتر" " إنا لله و إنا إليه راجعون " ببالغ الحزن والأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تتقدم أسرة الرئيس مبارك بخالص التعازي والمواساة لعائلة آل صباح الكريمة وللأشقاء فى دولة الكويت فى وفاة المغفور له سمو الشيخ صباح الأحمد سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته".
أعلن الديوان الأميري في الكويت، مساء اليوم (الثلاثاء)، وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
وكان التلفزيون الكويتي قطع في وقت سابق برامجه المعتادة، ليذيع آيات من القرآن.
وقال الديوان الأميري في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية «ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت».