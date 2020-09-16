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وفاة أحد قادة «حماس» بفيروس كورونا

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حماس
الأربعاء، 16-09-2020 03:17 م محمد فضل- متابعات

نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأربعاء، أحد أبرز قادةها في الضفة الغربية الذي فارق الحياة جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وأكدت الحركة في بيان لها أن أحد مؤسسي فرعها في الضفة، أحمد نمر أبو عرة، توفي فجر اليوم في محافظة طوباس متأثرا بإصابته بالفيروس التاجي الذي يسبب مرض "كوفيد-19".
وأشارت الحركة إلى أن القيادي الراحل اعتقل لسنوات طويلة لدى إسرائيل، وكان بين 415 ناشطا فلسطينيا أبعدتهم سلطات الاحتلال الإسرائيلية عام 1967 إلى منطقة مرج الزهور جنوب لبنان.

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