وصول لقاح كورونا لبريطانيا في عملية سرية للغاية

الخميس، 03-12-2020
09:10 م
أحمد سالم
أكد مسؤولون، اليوم الخميس، أن لقاح شركتي فايزر
الأمريكية وبيونتك
الألمانية ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وصل بريطانيا أخيرًا، بعد عملية سرية للغاية، لنقل الدفعة الأولى من الجرعات في أسطول من الشاحنات غير المميزة.
ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قالت مصادر حكومية إن مكتب الوزراء البريطاني "داونينج ستريت"، تكتم بشأن الموقع الدقيق لوصول الشحنة الثمينة من لقاح فايزر
وسط مخاوف من تعرضه لإي خطر.
فيما قال نائب كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا صباح اليوم أنها ستصل في غضون ساعات، بينما أكد مسؤولو وزارة الصحة وصول اللقاح إلى فولكستون جنوب إنجلترا، لكنهم رفضوا الكشف عن أي تفاصيل أخرى.
وتخطط بريطانيا لبدء أكبر حملة تطعيم في التاريخ الأسبوع المقبل، حيث يتم أخذ أول 800 ألف جرعة إلى مختبرات مجهزة خصيصًا للتحقق مرة أخرى من أنها آمنة للاستخدام، قبل أن يتم نقلها للوصول إلى مستشفيات هيئات الخدمات الصحية والمراكز المؤقتة.